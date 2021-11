Al via la seconda giornata a Parma della XXXVIII Assemblea annuale di Anci. Segui la diretta

Densa di appuntamenti anche la seconda giornata della XXXVIII Assemblea annuale di Anci in corso a Parma. Nelle sessioni programmate saranno affrontate le missioni previste dal PNRR e di interesse dei Comuni, dalla Digitalizzazione, innovazione e competitività attraverso misure che riguardano cultura e turismo, alla presenza di Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la Transizione Digitale, Luciana Lamorgese, Ministra dell’interno e Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo ed infine in collegamento Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri.

A chiusura della mattinata di lavori Enrico Mentana, Direttore TG La7, condurrà il dibattito sul ruolo dei sindaci nel nostro con Paese Roberto Gualtieri, neo-eletto sindaco di Roma, Beppe Sala, riconfermato nelle scorse elezioni alla guida del Comune di Milano e gli ex sindaci delle stesse città rispettivamente Walter Veltroni per Rome e Gabriele Albertini per Milano.

Durante le sessioni pomeridiane invece, dedicate alla rivoluzione verde, alla transizione ecologica e alle infrastrutture per la mobilità sostenibile saranno invece presenti sia in collegamento che in presenza Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile e Mariastella Gelmini, Ministra per gli affari regionali e le autonomie.

