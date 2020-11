Al via la seconda giornata di lavori per la XXXVII Assemblea annuale Anci in #digitalexperience

In diretta sia sul sito che su Facebook, dalle 9.30 avrà inizio la seconda giornata di lavori della XXXVII Assemblea annuale Anci in #digitalexperience.

Nella giornata inaugurale di ieri 35 mila i collegamenti in streaming tra sito istituzionale, Facebook e Teams. Ma l’Assemblea non è solo diretta. Sono oltre 30 i webinar organizzati nella cornice a margine dell’assise, 9 i main sponsor di questa edizione, 29 i supporter tra cui 19 sponsor, 4 special brand, 5 partners e 1 partner istituzionale e 8100 comuni collegati.

Tre i panel previsti nel programma della mattina e tre nel pomeriggio. Interverranno sindaci, rappresentanti del Governo ed esponenti del mondo produttivo.

La prima sessione, moderata dalla giornalista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea, riguarderà le infrastrutture innovative e saranno presenti Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia e Paola Pisano, Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Nel secondo panel, che riguarderà la sostenibilità dei territori nel rilancio del Paese, i sindaci ne discuteranno con Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei trasporti. Ultima sessione della mattina quella su Sindaci riserva della Repubblica.

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 15 con l’intervento di Roberto Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze. Saranno trattati argomenti come “Una comunità coesa per una Nazione che cambia”, “Nuove energie per un futuro responsabile”, “Cambiare stili di vita per superare le crisi”. Ricco nel pomeriggio la presenza di esponenti del Governo, saranno presenti i Ministri Giuseppe Provenzano, Luciana Lamorgese, Stefano Patuanelli, Roberto Speranza e Luigi di Maio.

In chiusura dei lavori il Presidente Decaro presiederà la Premiazione Urban Award per la mobilità sostenibile.

Fonte: ANCI