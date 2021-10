Al via l’aggiornamento della mappatura delle reti fisse a banda ultralarga nelle “Aree bianche 2016”

Nel corso dell’incontro tenutosi l’11 ottobre 2021, il Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD), presieduto dal Ministro Vittorio Colao, ha affidato a Infratel Italia l’attività di aggiornamento della mappatura della copertura nazionale con reti fisse a banda ultra larga dei civici individuati dal “Piano Aree Bianche” del 2016.

Infratel ha così avviato la consultazione degli operatori, che potranno inviare i dati seguendo le indicazioni previste da Infratel e attraverso una piattaforma dedicata attiva dal 13 ottobre al 15 novembre 2021.

Con la nuova mappatura si vogliono individuare le aree rimaste fuori dall’intervento pubblico avviato nel 2016 e che non sono state ancora raggiunte, né lo saranno nei prossimi 5 anni, da investimenti privati idonei a garantire una velocità di connessione in download di almeno 300 Mbit/s nell’ora di picco del traffico.

Secondo gli obiettivi della Strategia Italiana per la banda ultra larga, queste aree saranno oggetto di intervento pubblico volto a garantire la velocità ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload, a completamento del Piano “Italia a 1 Giga”.

Fonte: MITD