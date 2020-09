Al via le Commissioni Aces Europe per i titoli di European City/Town/Community of Sport

Al via il prossimo 18 settembre alle Commissioni di Valutazione ACES Europe in visita ai Municipi italiani che si candidano ogni anno al premio per migliore Capitale (Capital), Città (City), Comune (Town) e Comunità (Community) Europea dello Sport.

Si parte così da Castiglione del Lago in provincia di Perugia, candidata al titolo di European City of Sport 2022.

Nella Commissione in visita agli impianti sportivi del Comune umbro saranno presenti i membri ACES Europe delegati del Centro Italia e di ANCI Nazionale.

Il coinvolgimento di ANCI nelle Commissioni di Valutazione ACES Europe è tra i punti focali dell’intesa sottoscritta lo scorso 20 gennaio tra ANCI e ACES Italia (Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport). Tra gli altri obiettivi dell’accordo la diffusione della conoscenza e della pratica dell’attività sportiva attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e l’organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura dello sport e delle politiche sportive tra i cittadini.