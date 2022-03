Al via “PArliamo”, la prima newsletter dedicata a tutti i dipendenti pubblici

È stato inviato in queste ore a tutti i dipendenti pubblici il primo numero di “PArliamo”, la nuova newsletter del Dipartimento della Funzione pubblica realizzata in collaborazione con Formez PA, che sarà accompagnata dall’attivazione di canali di ascolto appositamente dedicati.

“PArliamo è lo strumento indispensabile per tenersi aggiornati sulle principali novità che riguardano il lavoro pubblico, dai contratti alla formazione, e, più in generale, sulla rivoluzione in corso nella Pa”, sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Sono convinto che sia assolutamente necessario un filo diretto con ogni dipendente per condividere le tantissime iniziative che sono partite e stanno partendo grazie al formidabile impulso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha posto la Pubblica amministrazione al centro del rilancio del Paese. Per un’Italia più ricca, più competitiva, più efficiente e più giusta”.

“Investire sul capitale umano pubblico – prosegue il ministro – è il grande punto di svolta della riforma della Pa, che da un anno stiamo realizzando con serietà e determinazione. Consapevoli che per la transizione amministrativa e digitale non bastano le tecnologie: sono indispensabili le persone e le competenze. La nuova Pubblica amministrazione si costruisce insieme”.