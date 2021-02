Al via “STRADE DI SIENA CARD”

“Il progetto “Strade di Siena Card” – spiega l’assessore al Turismo e Commercio, Alberto Tirelli, del Comune di Siena – è semplice nel suo funzionamento. Nasce come anticipazione dell’iniziativa che dovrebbe portare al rilascio di una card dedicata alla città e ai territori interconnessi. Uno strumento di promozione delle offerte dedicate ai cittadini residenti a Siena e ai Comuni che vorranno aderire, integrazione del progetto Strade di Siena indirizzato al turismo attivo come il cicloturismo che sta vivendo una fase di grande crescita”. Con “Strade di Siena Card” cittadini e turisti, inviando un’email, riceveranno un buono sconto da spendere in varie attività economiche, che crescerà di importo al quinto e al decimo acquisto effettuato nello stesso negozio o esercizio commerciale.

“Un’opportunità, evidenzia Tirelli, per rilanciare in maniera concreta il mercato del turismo e le attività economiche e in parallelo aiutare i nostri concittadini con buoni sconto sui prodotti acquistati”.

Le attività economiche potranno registrarsi attraverso il sito internet dedicato, inserendo le informazioni richieste ed aderendo al regolamento dell’iniziativa. Per Info inviare mail a info@stradedisienacard.it

L’adesione al circuito sarà limitata alle attività economiche con sede legale o operativa nel territorio del Comune di Siena, con possibilità di estensione anche a quei Comuni facenti parte di almeno una delle gestioni associate Terre di Siena Slow, Aggregazione Francigena Sud e Via Lauretana Toscana che desiderano aderire all’iniziativa e sarà limitata alle attività commerciali, professionali, agricole o artigianali che svolgano offerta di beni o servizi al pubblico, con esclusione di quelle che operano solo on-line o comunque da remoto. La app dedicata alla card dematerializzata è scaricabile dai principali store on line per tutto il 2021 e sarà gestita da Ditech S.r.l.

Fonte: Comune di Siena