Alessandria, 200° Anniversario dei Moti 1821

Alessandria guarda al 10 marzo 2021 come a un giorno importante e significativo per la valenza storica del 200° Anniversario dei Moti e tra gli uomini che fecero l’Italia, un posto fondamentale dev’essere riconosciuto ad uno degli artefici della rivolta di Alessandria nel 1821: Santorre di Santarosa. Anche Giosuè Carducci lo sottolineò nei versi di “Piemonte” delle Odi barbare : “Innanzi a tutti, o nobile Piemonte, quei che a Sfacteria dorme e in Alessandria diè a l’autore il primo tricolore, Santorre di Santarosa”. A lui l’Amministrazione Comunale intende tributare un momento di pubblico onore con una commemorazione istituzionale programmata il 10 marzo alle15 presso la targa celebrativa di Santorre di Santarosa, nell’area verde di via Santorre di Santarosa angolo via Vincenzo Bellini, ad Alessandria.

L’evento, a cui sono invitate le Autorità e i Rappresentanti istituzionali locali, è intitolato “Alessandria ricorda l’eroe Santorre di Santarosa, artefice dei moti alessandrini del 1821” e si declinerà con la deposizione di una corona d’alloro e con l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci e del Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco. A corredo del momento istituzionale, si segnalano altre due rilevanti iniziative alle quali l’Amministrazione Comunale di Alessandria ha inteso conferire il Patrocinio.

La prima dà avvio al progetto “L’altro Piemonte per la Costituzione e per l’Italia: 1821–2021” e si svolgerà alle 10.30 del 10 marzo presso Palatium Vetus ad Alessandria, in modalità streaming al seguente link: www.fondazionecralessandria.it/live_streaming/laltro-piemonte-per-la-costituzione-e-per-litalia-1821-2021.

La seconda è intitolata “Alessandria e il 200° anniversario dei moti del 1821: il ricordo del primo Tricolore issato in Cittadella” e si svolgerà, in presenza, alle 15.30 del 10 marzo presso il Complesso Monumentale della Cittadella di Alessandria. L’iniziativa è promossa dalla Delegazione di Alessandria dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’ Onore alle Reali Tombe del Pantheon, in collaborazione con l’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di idee e la Sezione “E. Franchini” di Alessandria dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

Fonte: Comune di Alessandria