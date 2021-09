Alleanza TIM/Confcommercio per digitalizzare le imprese

Per promuovere la digitalizzazione delle imprese italiane TIM e Confcommercio hanno siglato un accordo per sfruttare operativamente la rete degli sportelli dedicati all’innovazione di EDI Confcommercio, fra cui i Digital Innovation Hub, al fine di dare il via ad azioni congiunte di formazione per incrementare la digitalizzazione e il livello di competenze digitali delle imprese tramite l’uso delle nuove tecnologie. Stando ai termini dell’intesa, TIM mette a disposizione la rete di formatori tramite l’iniziativa Operazione Risorgimento Digitale, che ha come obiettivo la diffusione della cultura digitale nel Paese. Le attività svolte dallo sportello sono varie e spaziano dall’ascolto alla consulenza strategico-finanziaria, passando per la progettazione finanziata.

Particolare attenzione è riservata agli eventi formativi basati sul tema della trasformazione digitale d’interesse per le imprese che operano nei settori di rappresentanza di Confcommercio: questi eventi verranno inseriti nella programmazione annuale di EDI e visualizzabili anche online in modalità on demand.

Fonte: TIM