Alleanza Trentino Digitale e Polizia Postale contro i crimini informatici

Trentino Digitale e la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento hanno sottoscritto un accordo volto a garantire la sicurezza dei sistemi della pubblica amministrazione e degli enti trentini con una particolare attenzione per la protezione dei dati, la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. La violazione delle banche dati infatti mette a rischio diversi aspetti della vita dei cittadini, primo fra tutti quello alla privacy, con il conseguente impatto sull’erogazione e sulla fruibilità dei servizi digitali a maggior ragione se questi coinvolgono milioni di dati di migliaia di cittadini.

L’accordo prevede una collaborazione continuativa da parte del compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trento con l’unità di cybersecurity di Trentino Digitale in quanto l’attività di tutela della sicurezza dei dati e delle infrastrutture non è un’azione una tantum ma richiede un percorso continuativo che vada di pari passo rispetto all’erogazione dei servizi. Il piano di collaborazione si basa sulla condivisione di dati e informazioni per prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture informatiche della società pubbliche nonché sulla facilitazione della segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità e loro gestione. Inoltre, le due realtà si uniranno nella progettazione di una formazione dedicata a dipendenti pubblici sui sistemi, sulle tecnologie informatiche utilizzate e sulle procedure di intervento di emergenza.