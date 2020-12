All’Emilia Romagna l’Inform Communication Award 2020

L’Europa è qui è la campagna di comunicazione lanciata dalla Regione Emilia Romagna per raccontare tutto quello che è stato realizzato sui territori grazie ai Fondi europei. La campagna di comunicazione ha vinto l’Inform Communication Award, il concorso lanciato alla Direzione Generale Politica Regionale e urbana della Commissione europea e destinate a tutte le Autorità di Gestione dei fondi europei.

“Collaborazione, efficienza e orgoglio per quanto realizzato nella nostra regione grazie ai fondi europei: sono questi i punti di forza che hanno portato la nostra Regione a vincere questo premio”, si legge sul sito del Programma Operativo FESR ed FSE dell’Emilia Romagna. Erano 18 i video in lizza per il riconoscimento comunitario, con al centro altrettante campagne realizzate da regioni e paesi dell’Unione per comunicare i progetti finanziati dai Fondi europei. Il concorso L’Europa è qui ha coinvolto ben 114 beneficiari dei Programmi operativi regionali Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg, scelti come testimonial per comunicare i progetti realizzati in Emilia Romagna grazie all’Europa. Tra i materiali raccolti, i video, le infografiche, i racconti, le foto, le Instagram Stories, tutti prodotti che hanno dato vita a un racconto corale ed efficace delle opportunità che i fondi europei offrono a cittadini e imprese.

Fonte: Agenzia per la coesione territoriale