Alto Adige, digitalizzati i servizi di soccorso

Novità per la rete di soccorso altoatesina: le comunicazioni dei vigili del fuoco volontari sono ufficialmente passate alla rete radio digitale. Formalmente la più grande organizzazione di protezione civile dell’Alto Adige, quella dei Vigili del fuoco volontari, rappresenta un’eccellenza inquadrata in 306 corpi che sono stati tutti dotati di radio digitali e relativa formazione all’uso. Si tratta della prima organizzazione della rete di soccorso altoatesina a effettuare questo importante passaggio che snellisce ed efficienta le operazioni di comunicazione: seguiranno a breve anche i reparti di soccorso acquatico e di soccorso alpino. L’Agenzia per la protezione civile ha assegnato a ogni corpo una dotazione di due radio portatili e una stazione fissa per la sala di coordinamento: prossimamente è prevista la sostituzione delle radio dei veicoli dei vigili del fuoco con apparecchiature interamente digitali.L’infrastruttura di rete utilizzata per le comunicazioni è la Tetra (TErrestrial Trunked Radio) che, in Alto Adige, si compone di 115 stazioni di base e assicura affidabilità e riservatezza grazie a una speciale crittografia: l’uso di un’unica rete consente a ogni utente di comunicare con tutte le forze operative di diverse organizzazioni di soccorso tramite una sola radio contrariamente a quanto avveniva finora.

Fonte: Regione Alto Adige