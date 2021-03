Amazon ha annunciato l’arrivo di Amazon Fresh, il proprio celebre servizio di consegna della spesa in giornata. Accessibile direttamente dal sito dedicato o tramite l’app di Amazon, permette, all’interno dell’abbonamento ad Amazon Prime, di ordinare prodotti freschi in una selezione di oltre 10.000 alimenti comprendenti carne, pesce, verdura, uova e molto altro. Già attivo da circa un mese a Milano, il servizio sbarca nella Capitale e verrà esteso ad altri clienti Prime in Italia entro la fine dell’anno.

La selezione di prodotti proposti da Amazon Fresh a Roma include molte specialità provenienti da startup italiane come i piatti casalinghi pronti della pugliese Pralina realizzati grazie a speciali varietà di ortaggi biologici locali, oppure come il caffè Morettino o ancora come la famosa Bottarga MR Morris. Le consegne avvengono in giornata, in finestre di due ore a scelta, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€. Tutti i clienti Amazon Prime che si trovano nelle aree con CAP idonei a poter ordinare dal servizio Amazon Fresh, possono richiedere l’invito per iniziare lo shopping e riceveranno conferma via mail quando sarà possibile fare la spesa.

Fonte: Amazon