Ambiente, più risorse per completare la Carta Geologica in scala 1: 50.000

Con Legge di Bilancio 2021, approvata il 30 dicembre 2020, il fondo destinato al completamento della Cartografia Geologica D’Italia: dai 5 milioni di euro previsti nella Legge 160/2019 passa ad un finanziamento di 10 milioni di euro per le annualità 2021-2022, ciò consentirà una programmazione più efficiente nei lavori di rilievo e produzione delle Carte Geologiche in scala 1:50.000 che al momento coprono il 44% del territorio nazionale.

Nel 2020 sono stati investiti 4,25 milioni di euro per il finanziamento di 15 Carte Geologiche, un Progetto ambizioso che attraverso queste risorse e le competenze di cui dispone l’ Istituto, nonché la collaborazione messa in atto con le Regioni, Province Autonome, Università e CNR, potrà proseguire il suo lavoro di mappatura e conoscenza del territorio, mettendo a disposizione della collettività uno strumento scientifico essenziale e moderno per la salvaguardia della vita dell’uomo, dei suoi insediamenti e delle sue attività e per una gestione responsabile dell’ambiente.

Fonte: ISPRA