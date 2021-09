La direzione centrale per i Servizi Elettorali ha pubblicato le “Istruzioni per le operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni”, in occasione delle elezioni amministrative che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre prossimi per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

La pubblicazione n.4 è disponibile on line sulle pagine del sito Eligendo.

Fonte: Viminale