Fino al 12 ottobre 2021 è possibile partecipare al concorso generale per titoli ed esami per “Amministratori nel campo della protezione dei dati“.

Il concorso consentirà di costituire un elenco di riserva di 76 posti dal quale il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE, il Comitato economico e sociale europeo, la Corte di giustizia dell’Unione Europea e il Servizio europeo per l’azione esterna potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori » (gruppo di funzioni AD).

Gli amministratori nel campo della protezione dei dati svolgono una serie di compiti, quali:

informare e fornire consulenza sulle buone pratiche nel settore della protezione dei dati

redigere i pertinenti documenti di orientamento e contribuire alla sensibilizzazione del pubblico

fornire informazioni agli interessati in merito all’esercizio dei loro diritti

gestire ed esaminare i reclami in materia di protezione dei dati

valutare l’impatto delle scelte tecnologiche sulla protezione dei dati e offrire soluzioni pertinenti

offrire consulenza sull’applicazione dei regolamenti generali sulla protezione dei dati dell’UE

svolgere attività e compiti di audit in relazione a controversie

rappresentare le istituzioni nelle cause giudiziarie

Per candidarsi occorre essere cittadini dell’UE e conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE almeno al livello C1 (conoscenza approfondita): la lingua 1 (una delle lingue ufficiali dell’UE) e la lingua 2 (l’inglese o il francese).

Il candidato deve essere in possesso di un diploma universitario di almeno 3 anni, seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore (ossia lo sviluppo di politiche in materia di protezione dei dati e/o l’applicazione del quadro giuridico in materia di protezione dei dati).