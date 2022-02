Agid, ‘accessibilità’: nuovi appuntamenti formativi

Ripartono gli incontri organizzati da AgID e Formez PA dedicati ad un tema di grande interesse: l’accessibilità.

Cosa significa accessibilità? Quali sono gli errori più comuni che si commettono nella progettazione di contenuti digitali e quali gli accorgimenti per evitarli?

I tre webinar in partenza (23 febbraio, 16 marzo e 13 aprile) hanno l’obiettivo di rispondere ai quesiti più frequenti e fornire consigli tecnici nella redazione di contenuti digitali, per prevenire e risolvere i problemi che potrebbero non consentire a tutti di accedere alle informazioni.

Gli appuntamenti in programma, organizzati nell’ambito del progetto “Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login – la casa del cittadino” a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 sono rivolti a tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare ai redattori web e a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di pubblicazione di documenti amministrativi che vengono pubblicati online.

Di seguito il calendario degli incontri che si terranno dalle 12.00 alle 13.30:

– Mercoledì 23 febbraio: L’accessibilità digitale, gli errori comuni e l’importanza delle informazioni semantiche.

– Mercoledì 16 marzo: Dialogare correttamente con le tecnologie assistive

– Mercoledì 13 aprile: Gli errori comuni relativi a contenuti non testuali e contrasto minimo necessario

Per tutte le informazioni sul corso e per effettuare la registrazione clicca qui

Fonte: ANAC