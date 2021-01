ANAC, adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

Si comunica che restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, dei dati riguardanti il 2020, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2021, sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).

Si ricorda, inoltrer, che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2020, dovranno essere conformi all’ultima versione degli schema XSD (vedi sezione ‘Specifiche XSD’ della pagina “Servizi online – Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32”. Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili nella sezione dedicata “Servizi online – Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32”

Fonte: ANAC