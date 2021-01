Anac, avviata vigilanza collaborativa su appalti e rifiuti

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Prefettura di Catania vigileranno sulla regolare gestione degli appalti dei rifiuti affidati dalle Pubbliche amministrazioni di tutta la Provincia di Catania. Un protocollo di vigilanza collaborativa preventiva è stata firmata dal Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, e dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino, con l’obiettivo di prevenire e far emergere eventuali situazioni d’irregolarità, o peggio d’infiltrazioni criminali, in un settore delicato e più volte segnalato come “sensibile”.

Il Presidente dell’Anac ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della collaborazione con la Prefettura di Catania in un settore così delicato e sensibile come quello dei rifiuti. Il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sono finalizzati ad assicurare legalità e trasparenza nell’aggiudicazione e nella gestione dei servizi di smaltimento, in cui potenziali infiltrazioni o anche solo irregolarità, si ripercuotono direttamente sulla salute dei cittadini, nonché sui contribuenti. Colgo l’occasione – ha concluso il presidente ANAC – per rivolgere al Prefetto Claudio Sammartino il mio personale apprezzamento per la dedizione alle istituzioni da lui dimostrata in tanti anni di carriera e per l’impegno profuso, esempio per chi presta quotidianamente il proprio lavoro nelle istituzioni”.

Fonte: Anac