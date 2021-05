ANAC, qualificazione per esecuzione lavori sopra i 150.000 euro: nuova funzionalità per ricerca attestazioni SOA

Con il Comunicato del Presidente in data 5 maggio 2021, l’ANAC – nell’ottica di fornire strumenti sempre più efficaci di supporto e semplificazione in favore degli operatori di settore – rende nota l’entrata in esercizio di una nuova funzionalità di ricerca per individuare le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro.

La nuova versione del servizio fornito, oltre a consentire la consultazione del Casellario delle attestazioni di qualificazione, attraverso le già note chiavi di ricerca (principalmente denominazione e codice fiscale dell’impresa), permette di ricercare le imprese qualificate anche attraverso il codice fiscale dei soggetti incaricati della Direzione Tecnica, rilevandone l’eventuale presenza nelle attestazioni già pubblicate nel Casellario.

Tale nuova funzionalità è disponibile nella nuova pagina di libera consultazione delle attestazioni di qualificazione: https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/#/, comunque sempre raggiungibile dalla sezione “Servizi” del sito istituzionale ANAC.