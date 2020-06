Anac: sesta giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il 18 giugno 2020, dalle ore 9.30 alle 13 è in programma la VI Giornata Nazionale di Incontro con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), organizzata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A causa dell’emergenza sanitaria, il consueto momento di incontro e confronto tra l’Anac e gli RPCT quest’anno cambia forma ma resta un appuntamento imprescindibile per l’Autorità.

Per la prima volta l’evento si svolgerà infatti interamente in digitale attraverso una piattaforma di streaming che consentirà a tutti la partecipazione.

“Il percorso svolto insieme nel corso degli ultimi cinque anni fa registrare con piacere e soddisfazione, l’affermazione e il riconoscimento del ruolo e della funzione di RPCT – scrive il Presidente dell’Autorità, Francesco Merloni nella lettera di invito -. Questo 6° incontro sarà dedicato a fare un breve punto della situazione dei successi ottenuti, ma sarà soprattutto un evento all’insegna delle novità e delle prospettive future del Vostro ruolo. Sarà l’occasione per illustrare nuovi strumenti digitali volti ad agevolare lo svolgimento delle Vostre funzioni istituzionali e a creare un network degli RPCT, attraverso il quale potrete condividere e scambiare esperienze e best practices”.

