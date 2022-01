Anac, Webinar sul whistleblowing

Qual è lo stato dell’arte del whistleblowing in Italia? L’Autorità nazionale anticorruzione fa il punto con un evento online il prossimo 31 gennaio dedicato al tema delle segnalazioni da parte dei dipendenti pubblici di condotte illecite o irregolarità. Segnalazioni sulle quali Anac ha il compito di vigilare. Ad aprire l’appuntamento, che si svolgerà via zoom alle 10, sarà il presidente Anac Giuseppe Busia che proprio all’inizio dell’anno ha ricordato come l’Italia non abbia ancora recepito la direttiva europea 2019/1937 a tutela del whistleblowing. “La lotta alla corruzione – ha detto Busia – non ammette cedimenti o che si abbassi la guardia. I whistleblower svolgono un ruolo essenziale nel portare alla luce fatti corruttivi o fondati sospetti di illeciti che possono minacciare l’interesse pubblico. In tutti i paesi che riconoscono questo istituto, le segnalazioni hanno permesso la protezione di interessi comuni fondamentali, nonché il recupero di ingenti risorse pubbliche”.

Programma del seminario

Dopo il benvenuto di Busia, prenderà la parola la consigliera Laura Valli: “Il whistleblowing in Italia: stato dell’arte, linee guida, direttiva”, il titolo del suo intervento. Quindi si aprirà la sessione “La parola ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): buone pratiche e problem solving”. Di seguito Giorgio Fraschini interverrà sul tema “Procedure efficaci per il whistleblowing: manuale sintetico e operativo”. La chiusura dell’evento è affidata al Consigliere Paolo Giacomazzo.

h. 10.00 Benvenuto e apertura a cura del Presidente Giuseppe Busia

h. 10.15 Il whistleblowing in Italia: stato dell’arte, linee guida, direttiva

(Consigliere Laura Valli)

h. 10.30 Gli eventi di formazione: breve excursus

h. 10.50 La parola ai RPCT: buone pratiche e problem solving

h. 11.10 Procedure efficaci per il whistleblowing: manuale sintetico e operativo

(Giorgio Fraschini)

h. 11.30 Chiusura (Consigliere Paolo Giacomazzo)

Come partecipare

