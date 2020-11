Anci 2020, oggi webinar del Ministero del lavoro

“L’Italia al passo dei Sindaci”: è stato questo il tema della XXXVII Assemblea annuale dell’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica si è svolta totalmente in digitale: #anci2020 digitalexperience. I lavori dell’Assemblea si sono tenuti dal 17 al 19 novembre, ma per i webinar collegati all’evento è stata organizzata un’ampia finestra temporale, dal 3 novembre al 10 dicembre 2020. Proprio in questa seconda fase, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INAIL proporranno due webinar nella giornata di mercoledì 25 novembre: alle 10:30, il webinar MLPS sul tema “I Progetti Utili alla Collettività – PUC: un’opportunità per i beneficiari del RDC di contribuire al benessere della propria comunità”; a seguire, quello INAIL su “La gestione del rischio da contagio da Coronavirus in ambiente di lavoro e nel contesto scolastico”.