ANCI: al via una serie di Webinar sul principio DNSH nei progetti PNRR

Nel corso dei mesi di febbraio e marzo, ANCI-IFEL, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, organizzeranno dei webinar per confrontarsi sui requisiti che il rispetto di tale principio comporta per la realizzazione di tipici progetti del PNRR, la cui attuazione è demandata agli enti locali a partire dalle indicazioni fornite nella Guida Operativa sono stati individuati 4 ambiti tematici:

Lavori edilizia: scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici; scheda 2 – Ristrutturazione; scheda 5 – Cantieristica generica;

Produzione energia: scheda 11 – Biometano; scheda 12 – Fotovoltaico; scheda 13 – Produzione elettricità da energia eolica; scheda 14 – Produzione elettrica bioenergia;

Mezzi e reti di trasporto: scheda 9 – Automezzi; scheda 10 – Trasporto per acque interne e marittimo; scheda 18 – Infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica; scheda 22 – Mezzi di trasporto ferroviario; scheda 23 – Rete ferroviaria; scheda 28 – Collegamenti terrestri;

Rifiuti: scheda 17 – Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi; scheda 29 – Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte; scheda 19 – Imboschimento.

Ciascun webinar sarà dedicato a uno dei 4 ambiti e sarà aperto da una breve illustrazione di come si consulta la Guida operativa e di quali sono i vincoli DNSH afferenti ai diversi ambiti. Il 3 febbraio si terrà un evento introduttivo ‘Il principio DNSH: adempimenti per enti locali e progettisti’ per offrire uno sguardo d’insieme sull’argomento. Info sul sito dell’ANCI. Calendario dei webinar: