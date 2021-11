ANCI apre le iscrizioni ai Laboratori sulla “Gestione del personale del comune” e le “Terre incolte”

Il laboratorio sulla “Gestione del personale del Comune nell’ottica dell’amministratore locale” è in programma a Roma il 3 dicembre, mentre il 13 si svolgerà il laboratorio riguardante la “Ricognizione, georeferenziazione, riutilizzo e valorizzazione dei terreni incolti: strumenti e opportunità per i Comuni”.

Si tratta di due iniziative rivolte ai giovani amministratori locali, aperta la partecipazione ai Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’Anci, in carica al momento della presentazione della domanda e che abbiano un’età massima di 36 anni, con un numero massimo di posti disponibili di 40 unità.

Il Laboratorio dedicato alla tematica del Personale vuole fornire agli amministratori locali un quadro sistematico sulla materia, in un’ottica sia genetica che gestionale dei rapporti di lavoro alle dipendenze del Comune, nonché di sviluppo formativo e professionale delle risorse umane.

E’ possibile iscriversi entro il 25 novembre 2021 compilando il form dedicato; mentre il Laboratorio dedicato al tema dei terreni incolti, realizzato in collaborazione con il progetto SibaTer, illustrerà la normativa in vigore e presenterà la “Banca delle terre abbandonate e incolte” istituita con L.n. 123/2017 illustrando le best practices. Per partecipare è necessario compilare il form entro il 1 dicembre 2021.