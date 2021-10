Anci, Bianco: “Riformare la magistratura per ripristinare l’autonomia dei Sindaci”

“I dirigenti della pubblica amministrazione sono nel terrore per il rischio di incappare nelle maglie della giustizia. Occorre mettere mano a una riforma della magistratura, ripristinare l’autonomia dei sindaci”. A dirlo è Enzo Bianco, presidente assemblea nazionale Anci, intervenendo al convegno ‘Ripartire dalla semplificazione della Pubblica amministrazione, una grande opportunità non solo per i professionisti’, organizzato da Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari) e Confederazione Aepi (Associazione europea dei professionisti e delle imprese). Il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci ha poi affrontato altri importanti temi. “Occorre investire nei dipendenti della pubblica amministrazione -ha aggiunto – Molti non conoscono il linguaggio informatico. Bisogna migliorare il linguaggio informatico nelle diverse realtà della pubblica amministrazione. Occorre uniformarlo per dialogare con la massima semplicità tra i vari enti. Ripartire dalla semplificazione della pubblica amministrazione è una grande opportunità, non solo per i professionisti. La Pubblica amministrazione – ha concluso – è utilizzata spesso per un concorso eccessivo di competenze, con una situazione eccessiva di potere di veto. L’argomento del personale è molto importante soprattutto per i Comuni”.