Anci Digitale alla sfida della grande trasformazione digitale dei Comuni italiani

“Il 2021 potrebbe essere finalmente l’anno della transizione al digitale per i Comuni italiani, transizione che comunque è già sulla buona strada. Si fa riferimento, in particolare, all’utilizzo del sistema di pagamento PagoPA, una realtà ormai consolidata tra le Pubbliche Amministrazioni”. Queste le parole di Anna Rita Marocchi, responsabile progetti e servizi di Anci Digitale, a commento della delicata ma avvincente fase che attende i comuni italiani in vista delle prossime scadenze in tema di digitalizzazione.

“La sfida della trasformazione digitale, sta entrando nella fase più delicata. Tappe e scadenze decisive sono imminenti. E’ fissato al prossimo 28 febbraio il termine entro il quale i Comuni di tutto il territorio nazionale, che hanno avuto accesso al Fondo Innovazione messo a disposizione da PagoPA SpA, dovranno dar conto dei traguardi raggiunti grazie al contributo, il cui obiettivo è potenziare l’adozione della piattaforma IO, pagoPA e SPID, come previsto dal Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020). Le scadenze per la verifica di quanto realizzato coincidono, appunto, con il 28 febbraio e il 31 dicembre 2021”.

“Gli enti locali sono chiamati, pertanto, a un impegno notevole e senza precedenti. Anci Digitale intende accompagnare questo processo supportandoli con tutti gli strumenti operativi a propria disposizione, informativi, consulenziali, organizzativi, di cui il ciclo dei webinar organizzati da Anci Digitale spa, in collaborazione con PagoPA spa e le Anci Regionali, che sta per partire è uno dei momenti fondamentali – sottolinea la Marocchi – ma non esclusivi. Così come è importante la promozione di PagoPa, ma senza esaurire l’attenzione di Anci Digitale verso altre scadenze e incombenze che attendono il sistema delle autonomie locali nella grande trasformazione ormai urgente e ineludibile. I prossimi mesi ci vedranno impegnati su più fronti – conclude Anna Rita Marocchi – Il nostro orgoglio, la nostra sfida è essere al momento giusto, nel modo giusto, a fianco dei nostri storici referenti e partner: la Rete nazionale degli Enti territoriali. Si parte oggi con l’Webinar dedicato ai comuni della regione Sicilia”.

Ecco il Calendario dei Webinar (cliccare sull’evento di interesse):

Mercoledì 10 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Sicilia

Giovedì 11 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Lombardia

Venerdì 12 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Lazio e Sardegna

Lunedì 15 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Abruzzo e Calabria

Martedì 16 Febbraio 2021 – Ore 12:00 – Altre Regioni

