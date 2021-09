Anci Giovani, XI Assemblea programmatica il 24 e 25 settembre a Roma

Il 24 e il 25 settembre a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, prende il via la XI Assemblea programmatica di Anci Giovani, l’appuntamento annuale della Consulta dei Giovani amministratori under 35 di Anci. “I giovani protagonisti della ripartenza”: è questo il claim dell’evento. Un appuntamento al quale parteciperanno i giovani eletti under 35 da ogni parte d’Italia per confrontarsi e aprire il dibattito sulla ripresa post pandemia. Nel corso dell’Assise si racconterà il mondo dei giovani, le difficoltà attraversate in quest’ultimo anno, ma anche le proposte concrete, le idee e i progetti elaborati dai giovani stessi per i giovani per ripartire insieme alle comunità locali.

“L’Italia sarà destinataria del Next Generation EU, il cui spirito dovrebbe essere proprio quello di rivolgersi alle nuove generazioni rilanciandone il futuro”. Lo ricorda il coordinatore nazionale di Anci Giovani e sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini. “I giovani – prosegue – devono essere i principali destinatari e beneficiari del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo fermamente convinti che soltanto investendo importanti risorse sulle nuove generazioni si possa davvero rilanciare il paese”. In questa direzione i giovani amministratori italiani hanno elaborato un documento che contiene una serie di proposte concrete e progetti relativi al Next Generation EU. “Il Coordinamento nazionale di Anci Giovani, grazie al lavoro dei referenti regionali, ha raccolto tra i vari territori, una serie di proposte che sono state presentate in un incontro ufficiale alla ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone. Nei prossimi giorni – conclude Baroncini – attraverso una campagna video, sugli account social di Anci e Anci Giovani, spiegheremo le nostre proposte suddivise per punti”.