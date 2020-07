Anci Lazio, alla Restaini la presidenza della consulta dei piccoli Comuni

«Pensare a una politica di qualità a favore dei Piccoli Comuni del Lazio». Con parole chiare e forti ha esordito Lubiana Restaini commentando la propria elezione alla presidenza della Consulta dei Piccoli Comuni di Anci Lazio, tenutasi recentemente a Zagarolo. Già membro del consiglio nazionale Anci, la neo presidente ha poi aggiunto: «La vita di tutti i giorni dei cittadini e la gestione delle imprese sono state messe a dura prova dalle ristrettezze legate all’emergenza Covid-19. Questa situazione sta mettendo a dura prova le capacità organizzative e gestionali di tutti gli amministratori pubblici che devono garantire un doppio risultato: da una parte prendere decisioni “straordinarie” e non prevedibili a favore della collettività, dall’altra garantire un sempre più difficile equilibrio dei conti pubblici. Nella Regione Lazio i piccoli Comuni sono 254 (su 378 Comuni) per una popolazione residente pari a 449.000 abitanti. Conoscendo da vicino la realtà dei “piccoli Comuni”, sia tecnica/organizzativa che economica (ridotte risorse finanziarie a disposizione), meglio mi potrò orientare a poter fornire un contributo d’idee verso di essa. E’ giusto ricordare che i cosiddetti “piccoli Comuni”, ovvero con una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, rappresentano oltre 5.500 realtà amministrative su una totalità di circa 8.000 Comuni. Il mio mandato sarà utilizzato per individuare soluzioni “concrete” che possano essere pensate e proposte anche con l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente in sede Anci-Lazio, per supportare adeguatamente queste realtà territoriali nella fase di progettazione dei servizi».