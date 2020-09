Anci Lazio: bandiere a mezz’asta nei Comuni per Willy Monteiro

Il Presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone, insieme ai Sindaci di Paliano (Domenico Alfieri, già membro del Direttivo di Anci Lazio), Colleferro (Pierluigi Sanna) e Artena (Felicetto Angelini) ha voluto lanciare una proposta ai sindaci di tutto il Lazio, in ricordo del giovane Willy Monteiro Duarte, pestato a morte dal branco la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre.

“Sono senza parole, provo solo un profondo sconforto e tanta tristezza per una giovane vita spezzata in modo così terribile. Tutta la struttura di Anci Lazio si stringe attorno ai genitori del povero Willy, ai miei colleghi, Domenico Alfieri, Sindaco di Paliano, Pierluigi Sanna, di Colleferro e Felicetto Angelini di Artena e alle comunità di queste tre cittadine sconvolte da una vicenda che fatico a commentare – ha dichiarato Varone e ha aggiunto – Voglio lanciare un’iniziativa in ricordo di Willy, nel giorno dei suoi funerali, chiedo a tutti i Sindaci del Lazio di esporre le bandiere a mezz’asta sui palazzi comunali, un gesto piccolo ma che può far sentire tutta la vicinanza della nostra regione a quelle comunità colpite da questa tragedia, ma sopratutto ai genitori e alle persone vicine a Willy che hanno perso un pezzo di cuore“. Non è ancora nota la data in cui si svolgeranno i funerali di Willy Monteiro Duarte, la salma è infatti a disposizione delle autorità per l’autopsia e le indagini.