Anci Piemonte in campo per il progetto europeo ‘Connection’

Finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione della Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della Commissione europea, il progetto ‘Connection’ persegue l’obiettivo di migliorare le competenze del personale dei Comuni al fine di facilitare i processi d’integrazione dei migranti, con attività di peer-learning, scambio di conoscenze e buone prassi. Sono coinvolte Anci Piemonte, in qualità di partner, e la rete Eurocities, in qualità di capofila, il Comune di Torino e diverse città europee.

Ora si cercano altri partner fra i Comuni, preferibilmente di dimensioni medio-piccole, intenzionati ad adottare piani d’azione per l’integrazione. La partecipazione è aperta anche alle Unioni di Comuni, purché vi sia un Comune capofila e venga individuato un funzionario per le attività di progetto in grado di partecipare agli incontri internazionali di partenariato e alle attività di scambio, consistenti peraltro in visite-studio nelle città partner. C’è il pieno impegno, a questo scopo, di Anci Piemonte a supportare la partecipazione dei 3 Comuni che saranno selezionati garantendo il coordinamento delle attività piemontesi, l’organizzazione degli eventi e la copertura dei costi di trasferta legati alla partecipazione agli incontri di progetto all’estero. Della durata di 36 mesi, il progetto Cinnection è stato avviato ufficialmente il 1° gennaio 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2022. La documentazione dovrà pervenire, obbligatoriamente in lingua inglese, entro il 26 febbraio 2020 all’indirizzo di posta elettronica europa@anci.piemonte.it.