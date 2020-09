Anci, seminario su Agenda urbana e UE il 13 ottobre

L’impegno delle città per la definizione di politiche e progetti di qualità dai quali far emergere le agende urbane europee e nazionali è il tema al centro del workshop online “National urban networks towards urban agendas” che si svolgerà il 13 ottobre alle ore 9:30. Organizzato da ANCI, l’incontro avrà luogo nel quadro della Settimana europea delle Regioni e delle Città, il più importante evento europeo dedicato alle politiche e ai progetti realizzati a livello territoriale. Per la prima volta, l’evento si svolgerà seguendo un format interamente digitale articolato in tre sessioni tematiche che si svolgeranno nelle tre settimane che vanno dal 5 al 22 ottobre.

L’incontro online organizzato da ANCI intende mettere in valore l’azione di rete condotta dalle città italiane partecipanti ai programmi di cooperazione e di innovazione urbana dell’Unione Europea. Le città e aree metropolitane che partecipano ai programmi europei come URBACT, UIA o alle partnership tematiche della Agenda Urbana Europea stanno portando visioni innovative e lanciando nuove prospettive a livello nazionale grazie alle esperienze dei loro progetti. In tale contesto, stanno emergendo nuovi network nazionali tra le città che partecipano a questi programmi che stanno consentendo alle città stesse di offrire un contributo importante nel processo bottom-up di definizione delle agende urbane integrate per la nuova programmazione 2021 – 2027.

Il seminario organizzato da ANCI svilupperà una riflessione sul contributo di queste reti e sulle prospettive di cooperazione anche nell’ambito della prossima programmazione europea, attraverso gli interventi di: Giorgio Martini, Capo dell’Autorità di Gestione del PON Metro per l’Agenzia di Coesione, Benedetta Squittieri, Assessore all’innovazione del Comune di Prato città capofila del progetto UIA di innovazione urbana “Urban Jungle”, partner della rete URBACT Urge e membro della partnership dell’Agenda Urbana Europa sull’economia circolare, Paolo Testa, capo dell’area ricerche e studi di ANCI e Kris Van Berendoncks, Consigliere con delega ai progetti europei della città di Anversa.

E’ possibile consultare il programma completo e iscriversi al seguente link: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1257_en

Fonte: Anci