Anci Toscana, si chiude Designscapes

L’incontro odierno di chiusura del progetto Designscapes corona una serie di 40 sessioni online trasmesse su FB che hanno segnato le giornate di 130 tra speaker, esperti e innovatori di tutta Europa e più di 7.000 persone raggiunte all’interno di un format innovativo di ”non conferenza”, ideato per l’occasione.

Il progetto finanziato nell’ambito del programma europeo Horizon 2020, ha coinvolto 500 innovatori (persone fisiche, imprese, mondo accademico, enti governativi, Ong) dagli Stati membri UE attraverso un bando per iniziative pilota lanciato nel 2018 e ha finanziato 48 studi di fattibilità, 41 prototipi e 10 prove di trasferibilità tra il 2019 e 2021 per un importo di 1,43 mln. di euro.

Le iniziative possono vantare come comune denominatore il potenziale generativo dell’ambiente urbano per incoraggiare l’adozione dell’innovazione guidata dal design e orientarla verso una visione del cambiamento condivisa e centrata sulle sfide urbane del XXI secolo con un focus sull’applicazione di strumenti e metodi per il coinvolgimento degli utenti nei processi di innovazione; il progetto ha sviluppato e testato un approccio europeo all’innovazione guidata dal design in ambito urbano.

Per raggiungere questi obiettivi, il consorzio del progetto Designscapes ha riunito 12 partner da 10 paesi europei: reti (locali e regionali) e associazioni di città in Italia, Grecia, Portogallo e Bulgaria; esperti di comunicazione e diffusione dei risultati; università con vari background di ricerca tra cui scienza del design, pianificazione urbana, economia della cultura e della creatività, città intelligenti, formazione e sviluppo delle capacità, politiche dell’innovazione e amministrazione aziendale.