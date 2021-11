anci2021, Brunetta: Comuni sono front office delle istituzioni

“I comuni e le città sono i front office delle istituzioni, la trincea, il luogo dove si rivolgono i cittadini quando hanno bisogno, il luogo dove fornire i servizi e spesso le trincee non vengono messe nella condizione di lavorare bene, quindi rispondere ai bisogni dei cittadini. Nell’ultimo decennio c’è stato un depauperamento del capitale umano, delle risorse finanziarie, è stato bloccato il turnover e il salario accessorio. Solo tetti, vincoli e blocchi”. Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, durante la XXXVIII Assemblea annuale dell’Anci dal titolo “Rinasce l’Italia. I comuni al centro della nuova stagione”.

Abolire il reato di abuso di ufficio. E’ l’obiettivo del ministro della Pa Renato Brunetta. “Vediamo se ce la faccio”, ha detto il ministro in videocollegamento con l’Assemblea annuale dell’Anci. “Deve finire l’abuso di ufficio che pende sulla testa di tutti voi e di tutti noi”, ha sottolineato Brunetta.

“Entro l’anno saranno a disposizione, le procedure sono ormai avviate e concluse, mille esperti per la gestione delle procedure complesse sui territori in relazione al Pnrr. Mancano solo le selezioni”. Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, durante la XXXVIII Assemblea annuale dell’Anci dal titolo “Rinasce l’Italia. I comuni al centro della nuova stagione”.