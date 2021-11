anci2021, Colao: obiettivo 5G ovunque, necessario per posti isolati

“Abbiamo l’obiettivo di incentivare la diffusione del 5G su tutto il territorio nazionale. Il 5G è necessario ovunque ma è forse più necessario nei posti più isolati, meno collegati alle grandi aree urbane, proprio per permettere il lavoro in remoto, per permettere una vita sociale moderna”. Così Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, durante la XXXVIII Assemblea annuale dell’Anci dal titolo “Rinasce l’Italia. I comuni al centro della nuova stagione”. “Abbiamo 2 miliardi su questa questione – aggiunge – stiamo pubblicando a breve la consultazione su come intendiamo intervenire”.

“Il tema dei prossimi due anni sarà quello di fare diventare realtà il Pnrr su cui siamo stati convincenti nei confronti dell’Ue”. Ha continuato il ministro per l’Innovazione tecnologica, Vittorio Colao. Questa sarà una “grande opportunità per le pubbliche amministrazioni di rinnovarsi, per attrarre persone giovani e con nuove competenze”. “A breve, entro marzo – ha precisato Colao nel suo video intervento – verranno pubblicate le informazioni sull’utilizzo del portale” attraverso il quale i Comuni italiani potranno iscriversi per ottenere i fondi. “Attraverso questa piattaforma gestiamo i fondi: questo sarà l’unico canale di accesso ai fondi per la transizione digitale”.