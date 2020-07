ANCIcomunicare: una nuova rivista per dare voce alle aziende

Si chiama Comunicare Magazine ed è il nuovo strumento editoriale pensato dalla società inhouse di Anci per rafforzare il dialogo tra istituzioni, enti locali e mondo dell’imprenditoria su focus tematici che spaziano dai servizi alla sanità, dall’energia all’innovazione.

Nel numero 0, dopo l’editoriale del presidente dell’Anci Antonio Decaro, la voce delle aziende – TIM, ENEL, NOVARTIS, EOLO, NOVO NORDISK e GSE – è affiancata a quella di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale: il ministro per l’Ambiente e la Tutela del territorio e del mare Sergio Costa, il ministro della Salute Roberto Speranza, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus e AD di Invitalia Domenico Arcuri, il direttore area Welfare del Censis Ketty Vaccaro, l’AD di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo, il presidente dell’ENEA Federico Testa, il Vice Presidente Vicario di Anci Roberto Pella, il presidente dell’Healt City Institute Andrea Lenzi, il Coordinatore Nazionale Anci Piccoli Comuni Massimo Castelli, il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Andrea Colzani.

E ancora, nella rivista, l’analisi a cura dell’Istituto Piepoli su come l’emergenza da coronavirus abbia cambiato il modo di consumare e di comunicare degli italiani, un pezzo sulla raccolta fondi “Insieme per il Covid” – l’iniziativa promossa da Anci, ASI, UNICEF Italia e coordinata dalla Cabina di regia Benessere Italia – la testimonianza del nuotatore disabile Salvatore Cimmino attraverso l’iniziativa “A nuoto nei mari del globo” e un articolo che ci spiega il format della prossima XXXVII Assemblea Nazionale Anci, a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione dal 17 al 19 novembre 2020.

Comunicare Magazine, in formato sfogliabile, è consultabile sul nuovo sito web di ANCIcomunicare www.ancicomunicare.it: una grafica rinnovata e contenuti aggiornati per rimanere sempre al corrente delle iniziative e delle attività promosse dalla società di comunicazione e organizzazione eventi di Anci.