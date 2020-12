AnciDigitale incontra il Sindaco del Comune di Valsamoggia

“Siamo lieti e orgogliosi di essere considerati fra i Comuni più innovativi d’Italia. Siamo un Comune giovane nato, dalla fusione di 5 Comuni. Ecco perché sin dall’inizio abbiamo puntato sull’innovazione, non solo dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto con l’approccio alle nuove tecnologie”. Con queste parole, Daniele Ruscigno, Sindaco di Valsamoggia, ha iniziato a spiegare il successo della sua amministrazione, sollecitato dal direttore del Giornale dei Comuni, Salvatore Dettori, che gli chiedeva per quali meriti il Ministero dell’Innovazione gli avesse tributato un riconoscimento così prestigioso.

“Il nostro percorso innovativo ha sfruttato anche l’onda lunga della spinta al cambiamento, sostanziata con precisi obblighi normativi, che veniva dal Governo, per certi versi anticipandola – ha proseguito Ruscigno – E a tal fine abbiamo creato un apposito assessorato alla digitalizzazione, con l’obiettivo di elaborare e implementare tutti gli aspetti connessi alla transizione digitale. Inoltre, ci siamo avvalsi del valido supporto offerto dalla società regionale Lepida, trasferendo tutti i nostri strumenti informatici nel suo cloud. Ciò ci ha permesso di gestire al meglio questa difficile fase segnata dalla pandemia, impostando un massiccio ricorso allo smart working del nostro personale senza incontrare particolari difficoltà. Il passo successivo è stato dedicarsi ai servizi ai cittadini. Non a caso siamo diventati volentieri sperimentatori di AppIO. Sono convinto – ha aggiunto con enfasi il Sindaco – che questa piattaforma semplificherà veramente i rapporti fra cittadini/utenti e Pa, oggi ancora complicati e talora farraginosi.

“Ne deduco –ha chiosato Dettori – che, nonostante i buoni risultati, il vostro percorso di transizione digitale non sia ancora concluso e ci saranno presumibilmente altri progetti in cantiere…”.

“Certamente sì – ha replicato Ruscigno – abbiamo molte cose da fare. Una per tutte, l’informatizzazione delle pratiche edilizie, che semplificherà per cittadini e professionisti le procedure. Potenzieremo e amplieremo, inoltre, il ventaglio dei servizi presenti su AppIO. Ma l’iniziativa cui teniamo di più, attualmente in fase di sperimentazione, è l’attivazione di una sorta di “assistente digitale”, un omino virtuale, che risponderà direttamente alle richieste dei cittadini in vocale, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale”.

“Come avete affrontato il problema delle competenze digitale, sia sul versate del personale comunale, sia sul lato cittadini?”, gli ha chiesto a questo punto Dettori.

“E’ indubbiamente un grosso problema – ha risposto il Sindaco – in primo luogo per la difficoltà di reperire personale qualificato, sia per la burocratizzazione dei bandi, sia per i vincoli di bilancio. Devo dire, comunque, che l’intero percorso di transizione digitale non è stato facile, anche a causa delle resistenze al cambiamento opposto dagli uffici storici. Occorre, quindi, introdurre nuove tecnologie, ma anche e soprattutto cambiare l’organizzazione del lavoro e la mentalità di chi lavora. La questione chiave è poi, a mio parere, l’adeguamento della normativa, quasi sempre obsoleta, alle dinamiche dei processi innovativi. A volte, il Governo ci chiede di fare delle cose in certi tempi sul piano tecnologico che le normative sottostanti e di riferimento non ci consentono di realizzare…”.

“Quali la reazione e l’approccio dei cittadini alle innovazioni digitali introdotte del Comune in termini di nuovi servizi e di procedure informatiche da seguire?”.

“Ritengo, sulla base della mia esperienza, che in sintesi si possa dire che l’innovazione digitale incontra il favore della popolazione quando coglie e soddisfa bisogni reali delle persone. Spesso l’errore da parte degli amministratori nazionali e locali sta nell’immaginare progetti teoricamente bellissimi, ma distanti dalla esigenze di chi ne dovrebbe fruire”.

“Recentemente, AnciDigitale sta mettendo in campo due importanti servizi per accompagnare proprio i Comuni in una transizione digitale che sia vicina e di aiuto ai bisogni dei cittadini – è intervenuta a questo punto della discussione Anna Rita Marocchi, responsabile dell’Area progetti e servizi dell’azienda, portando anche i saluti dell’AU, dottor Franco Minucci, impegnato per l’occasione in un altro tavolo di confronto – Uno dei quali si riferisce proprio al collegamento al nodo PagoPa. A tal fine, per accompagnare quei Comuni che sono rimasti un po’ indietro sulla strada dei pagamenti elettronici, studieremo anche la vostra esperienza, traendone suggerimenti replicabili in altre realtà locali, soprattutto in vista della prossima scadenza del 28 febbraio 2021 in cui i Comuni dovranno essere collegati al nodo PagoPa. E in quanto partner tecnologico di PagoPA continuerà ad offrire il proprio supporto con il servizio Easy PA a tutti i Comuni che ne faranno richiesta. L’altro servizio che proponiamo – ha proseguito la Marocchi – si muove nell’ambito dell’e-procurement, con l’obiettivo di far sparire la carta all’interno delle procedure di gara. Il nostro nuovo servizio si chiama Easy DGUE. Chiediamo al Comune di Valsamoggia, essendo all’avanguardia sul terreno della digitalizzazione, di sperimentarlo e di verificarne l’utilità. Vi saremmo molto grati se accettaste questa proposta. Potrebbe essere un elemento in grado d’integrarsi e di migliorare la piattaforma già in uso dal Comune. In altre parole – ha sottolineato con enfasi la Marocchi – AnciDigitale si pone come acceleratore della transizione digitale in corso all’interno del sistema delle autonomie locali. A tal fine, siamo stati accettati come uno dei 45 candidati a divenire uno dei poli europei dell’innovazione digitale (European Digital Innovation Hub). Invitiamo, pertanto, il Comune di Valsamoggia a far parte del panel che costituiremo per strutturare un vero e proprio polo innovativo con vocazione europea”.

“Non mancheremo di accettare il vostro invito e di collaborare alle attività che state mettendo in campo, perché l’innovazione è una rivoluzione permanente che non si ferma mai, e c’è sempre da imparare”, ha concluso, Daniele Ruscigno, Sindaco di Valsamoggia.

https://innovazione.gov.it/PAdigitale-protagonisti-comune-Valsamoggia/

Per saperne di più sul servizio Easy DGUE e sul servizio Easy PA inviare mail a: info@ancidigitale,it o consultare il sito www.ancidigitale.it