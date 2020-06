Aperte le candidature del premio Ue per le città accessibili

Sono aperte le candidature per l’undicesima edizione del premio europeo Città accessibile (Access City Award), con una considerazione particolare agli sforzi fatti durante il periodo della pandemia. Il riconoscimento premierà le azioni volte a migliorare l’accessibilità dei centri urbani per le persone disabili e anziane.

“Le città sono in prima linea nell’affrontare le sfide causate dalla pandemia di coronavirus. L’accesso per tutti a luoghi pubblici e servizi è più che mai una priorità”, ha sottolineato in una nota la commissaria Ue per l’uguaglianza, Helena Dalli, comunicando che l’edizione di quest’anno avrà una menzione speciale ‘accessibilità ai servizi pubblici in tempo di pandemia’.

Le città con più di 50mila abitanti hanno tempo fino al 9 settembre per inviare la propria candidatura. In palio ci sono premi da 150mila, 120mila e 80mila euro per i primi classificati, che saranno annunciati a dicembre. Ad aggiudicarsi il primo premio dell’edizione 2016 fu Milano, mentre due menzioni speciali sono andate ad Alessandria nel 2017 e a Monteverde (Avellino) nel 2019.