Aperti gli Infopoint Firenze Digitale, aiutano i cittadini ad attivare Spid

Ore contate per le vecchie credenziali 055055 di accesso ai servizi digitali rilasciate dal Comune di Firenze, che dal 1° ottobre saranno soppiantate dalle credenziali Spid (Sistema pubblico identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). Per affiancare il cittadino nel passaggio ai nuovi strumenti unici digitali, l’assessorato all’Innovazione ha lanciato i nuovi Infopoint Firenze Digitali nei quartieri, che saranno attivi da oggi fino a tutto il mese di settembre per offrire ai cittadini le informazioni necessarie all’attivazione dell’identità digitale Spid. Presso gli info point (che saranno aperti una volta a settimana in ogni Quartiere su appuntamento) sarà possibile ottenere informazioni su cos’è l’identità digitale, cos’è Spid, a cosa serve, quali sono gli identity provider, quali sono le principali caratteristiche dei servizi offerti dai diversi identity provider, come si fa ad attivare Spid, quali sono i principali servizi digitali che il Comune di Firenze mette a disposizione dei cittadini.

“Un passaggio importante per la transizione digitale e l’accesso sempre più ampio ai servizi digitali, ha detto l’assessore all’Innovazione, Sistemi informativi e smart city Cecilia Del Re, che può causare ansie specie nella fascia della popolazione meno abituata alle dinamiche digitali. Per questo abbiamo voluto creare degli spazi fisici presso i Quartieri, mettendo a disposizione dei cittadini personale formato per affiancare questo passaggio e dare informazioni chiare e semplici per la creazione dell’identità digitale all’accesso ai servizi dell’amministrazione”.

“I Quartieri fiorentini sono sempre vicini ai cittadini, anche con questa iniziativa che aiuta, in particolare, la popolazione anziana che ha maggiori difficoltà in questo campo. L’attivazione dello Spid, spiegano i Presidenti dei 5 Quartieri fiorentini, sarà obbligatoria entro i prossimi mesi e sarà un modo per entrare in contatto con la pubblica amministrazione, siamo felici dell’avvio di questa iniziativa che ci auguriamo possa avere successo”.

L’apertura degli info point è promossa dall’Assessorato all’Innovazione tecnologica e Sistemi informativi e dalla direzione Sistemi informativi, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento Ufficio del Sindaco – Servizio Quartieri. L’iniziativa si colloca nel contesto di Firenze Digitale, il progetto che aderisce all’iniziativa strategica nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri Repubblica Digitale e che nasce dalla collaborazione tra importanti attori cittadini dell’innovazione e della cultura digitale. Gli sportelli saranno aperti un giorno a settimana in ogni Quartiere dalle 9 alle 12 con questa cadenza: Q1 martedì, Q2 martedì, Q3 mercoledì, Q4 mercoledì, Q5 giovedì. Agli sportelli si accede su appuntamento, prenotando on line ai link dedicati oppure chiamando il contact center del Comune al numero 055055, ogni cittadino avrà a disposizione l’operatore dello sportello per mezz’ora.