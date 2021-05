App IO: in consultazione le Linee guida

Le “Linee Guida per l’accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione” – adottate con la Determinazione n. 352/2021 – sono redatte ai sensi dell’art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Le Linee guida individuano:

– i principi adottati dal Gestore e dai c.s. “Soggetti erogatori” che rendono fruibili uno o più servizi tramite il Punto di accesso telematico per la realizzazione dei servizi in rete per il tramite del Punto di accesso telematico;

– l’architettura logica del Punto di accesso telematico e l’insieme di funzionalità per la realizzazione dei servizi in rete;

– le integrazioni del Punto di accesso telematico con le piattaforme previste dal CAD e detenute dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, dai fornitori di identità digitali e dai prestatori di servizi fiduciari qualificati;

– il modello di governance del Punto di accesso telematico che il gestore applica per soddisfare le esigenze espresse dai Soggetti erogatori in merito alla realizzazione e alla messa in esercizio dei servizi in rete per il tramite del Punto di accesso telematico;

– le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei dati personali che il Gestore e i Soggetti erogatori assicurano nella realizzazione e nella messa in esercizio dei servizi in rete per il tramite del Punto di accesso telematico.

Fonte: Agid