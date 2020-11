AppIO oltre i quattro mln di utenti

L’app IO ha superato i 4 milioni di utenti. Un traguardo ragguardevole per un’applicazione disponibile da fine aprile di quest’anno e che ancora risulta poco conosciuta e utilizzata ai più anche per una relativa indisponibilità di servizi fruibili sull’applicazione a causa di un lento adeguamento da parte delle PA locali. L’app IO infatti rende a portata di smartphone i servizi pubblici erogati dalle PA per il cittadino che può così interagire senza recarsi presso gli sportelli pubblici. Può, ad esempio, pagare i tributi locali, effettuare il versamento per il bollo auto, saldare le multe o l’iscrizione alla mensa scolastica o ancora ottenere documenti ufficiali erogati dalla PA. Inoltre gli stessi Enti pubblici possono rivolgersi al cittadino comunicando proattivamente tramite smartphone.

Fonte: SmartNation