Appalti pubblici, Anac: avviato l’iter di aggiornamento triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori

Con il Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del 7 ottobre 2020, si comunica l’avvio all’iter di aggiornamento triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori.

I soggetti interessati che intendano mantenere l’iscrizione al citato elenco, ovvero i soggetti che in possesso dei requisiti ( articolo 2, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014 ) e non iscritti all’elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al 15 novembre 2020 per inviare richiesta all’Anac, secondo le modalità indicate nella Delibera n. 764 del 2020.

Comunicato del Presidente del 7 ottobre 2020

Delibera n. 764 – 2020