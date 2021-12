La Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021 (Atto Camera: 3208)”. Il testo passa ora all’esame del Senato. A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, il disegno di legge si compone di 20 articoli e un allegato A e contiene le deleghe per il recepimento di 10 direttive europee e per il completo adeguamento a 16 regolamenti europei e una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Fonte: Dipartimento per le politiche europee