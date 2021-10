Apre la 13° edizione della Settimana per la Riduzione dei Rifiuti

Nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti nel corso di una settimana. Ogni anno coinvolge molti soggetti in azioni concrete e creative per ridurre la nostra impronta sul Pianeta, enti pubblici, imprese, associazioni, scuole e singoli cittadini: tutti sono invitati a partecipare registrando la propria azione. Sarà possibile iscriversi alla SERR 2021 da mercoledì 1° settembre fino a mercoledì 27 ottobre 2021 accedendo al sito >> ewwr.eu per registrare la propria azione.

L’eccessiva produzione di rifiuti è una delle maggiori minacce per il nostro pianeta, la responsabilità è condivisa, e la risposta non può che essere la collaborazione. Per questo motivo, con il tema centrale di quest’anno, «comunità circolari», la SERR intende valorizzare e promuovere azioni che permettono la creazione e il consolidamento di legami sociali all’interno di comunità locali, incentivandone uno sviluppo più “circolare”.

Ecco alcune possibili azioni per rendere la comunità più sostenibile e attenta all’ambiente: la creazione di orti urbani, per condividere spazi e ridurre sprechi e rifiuti di imballaggio; mettere in comune piccoli oggetti ed elettrodomestici; catene virtuose di condivisione di vestiti di seconda mano o di cibo che altrimenti verrebbe sprecato; piccoli centri di riparazione di oggetti danneggiati, per sfruttare capacità e competenze dei singoli. Quindi largo alla fantasia, quest’anno più che mai per ridurre i rifiuti l’unione fa la forza!