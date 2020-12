APS, ODV, Onlus, Imprese sociali: nuovo termine per le modifiche statutarie

L’articolo 1 commi 4-novies e 4 decies del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, come convertito dalla Legge del 27/11/2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, ha modificato i termini previsti agli artt. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. – Codice del Terzo Settore – e 17, comma 3 del D.Lgs. 112/2017 in materia di Impresa sociale.

Pertanto, è stato differito dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale le APS, le ODV e le Onlus iscritte nei rispettivi registri e le Imprese sociali iscritte alla apposita sezione del Registro delle imprese sono chiamate ad adeguare i rispettivi statuti.

In caso di nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria, gli enti possono ricorrere alle modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Per APS ODV e Onlus si rinvia alla Circolare ministeriale n. 13 del 31 maggio 2019 (consulta la pagina “Orientamenti Ministeriali” sul Codice del Terzo Settore).

Per le Imprese sociali, consulta la pagina concernente i relativi “Orientamenti Ministeriali” in materia.