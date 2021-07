Aree interne, in pagamento i contributi di sostegno all’economia

Sono in pagamento i contributi relativi all’anno 2020 per tutti i 3.101 beneficiari del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni compresi nella Strategia Nazionale Aree Interne per il ciclo 2014-2020. In particolare, risultano già erogati circa 60,5 milioni di euro relativi a 1.847 beneficiari, mentre sono in corso di esecuzione gli altri 1.254 versamenti pari a un totale di 29,5 milioni.

A darne notizia è stata la sottosegretaria Dalila Nesci, citando i dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, in risposta a una interrogazione parlamentare a risposta orale presentata alla Camera dei Deputati.

Il pagamento dei 90 milioni previsti come quota per il 2020 ha subito qualche ritardo a causa delle iniziali difficoltà legate alla novità della procedura. Da fine aprile, però, i primi assegnatari hanno iniziato a ricevere le risorse loro spettanti e da quel momento l’erogazione dei fondi è proceduta speditamente.

Il Fondo in questione prevede risorse per un totale di 210 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2022, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.