ARERA, online le performance delle gestioni idriche

A disposizione sul sito ARERA presentati e illustrati in un webinar i dati di tabelle, mappe e grafici integrati e accompagnati da testi, saranno pubblicati sul sito dell’Autorità e permetteranno di visualizzare le performance di qualità contrattuale delle singole gestioni idriche italiane, confermando l’impegno dell’Autorità nel fornire, ai consumatori, strumenti di trasparenza e di analisi comparativa. Nella sezione “Quant’è di qualità il servizio idrico del tuo gestore?” sarà possibile approfondire le performance di qualità offerte dai gestori agli utenti nel 2019, con particolare attenzione ai livelli di rispetto di ciascun indicatore di qualità contrattuale, al numero di prestazioni erogate, ai tempi minimi previsti per l’esecuzione delle prestazioni con un focus sulle gestioni con standard migliorativi. I dati, interrogabili interattivamente selezionando per comune o gestione, riguardano un panel di 327 gestioni al servizio di circa 50,5 milioni di abitanti (l’84% della popolazione residente italiana).

Nella sezione “Gli obblighi di qualità del servizio all’utenza: gestioni idriche a confronto” sarà invece possibile visualizzare e confrontare i livelli delle prestazioni delle singole gestioni nel corso del 2018, aggregate in macro-indicatori “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (MC1) e “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (MC2), come definiti dalla regolazione, necessari ai fini dell’applicazione del meccanismo incentivante di premi e penalità. I dati, interrogabili selezionando per regione, comune, gestione o classe di performance, sono riferiti alle 248 gestioni che hanno trasmesso i dati riepilogativi, un insieme di operatori che erogano il servizio a 48,3 milioni di abitanti residenti, l’80% della popolazione residente in Italia. Info: https://www.arera.it/it/eventi/21/210324.htm

Fonte: ARERA