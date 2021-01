Arezzo al via il progetto “Ti accompagno”

Ti Accompagno è il nuovo progetto finanziato dalla Regione Toscana, dalla Provincia e dal Comune di Arezzo (delibera Regione Toscana n. 1427 del 23/11/2020) per sensibilizzare gli utenti del Tpl ed in particolare gli studenti all’uso corretto e sicuro dei mezzi di trasporto pubblico, prevede la presenza di 2 operatori presso le principali fermate bus del Comune di Arezzo che informino e sensibilizzino gli utenti sui corretti comportamenti da adottare per l’uso dei mezzi pubblici in sicurezza per limitare il diffondersi dell’epidemia da Covid19. E’ attiva anche una campagna social associata al progetto, contraddistinta dagli hashtag: #lagiustadistanza e #tiaccompagno. Il contest attivo sui social mette in palio 3 abbonamenti (1 annuale e 2 mensili) per chi otterrà il maggior numero di like sulle foto/video che postati sui propri profili social. FB: Ti Accompagno – Comune di Arezzo – Instagram: ti_accompagno_comune_arezzo – TikTok: tiaccompagnocomunearezzo

Fonte: comune di Arezzo