Arriva Dante.Global, la piattaforma per la promozione della lingua italiana

“C’è bisogno di umanesimo, ha affermato il presidente Riccardi, in un mondo che cambia velocemente, dove i rapporti sociali si rinnovano e ridefiniscono. Sullo scenario di una società interconnessa la Dante avvia un progetto geoculturale e linguistico che è il nostro monumento al Poeta nel VII centenario della sua morte. Il Paese ha bisogno di un progetto di rilancio e crediamo si debba basare su lingua e cultura a sostegno dell’economia e del turismo, e sul libro, oggetto culturale della grande industria editoriale italiana, al centro delle strategie della Dante”. Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative commemorative dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri ed è stato realizzato dalla Società omonima che, con 132 anni di storia, affronta la sfida della promozione dell’Italia nel mondo puntando sul dialogo e sul valore delle emozioni e della bellezza collegate alla cultura italiana. La piattaforma avrà 3 “stanze” suddivise in lingua, cultura e formazione, con attività online e in presenza e strumenti tecnologicamente avanzati che si rivolgeranno a professionisti e imprese. Info: https://www.dante.global/it