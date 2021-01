Arriva in Italia la piattaforma Google Hotel Insights a sostegno del turismo

Arriva in Italia Google Hotel Insights, lo strumento di Google che consente alle strutture e agli operatori del settore turistico di ottenere informazioni sui trend, sui comportamenti e sulle esigenze dei viaggiatori.

“Sono certa che l’intuizione contribuirà alla ripartenza del settore, poter contare su strumenti digitali davvero innovativi significa anche consolidare il ruolo delle destinazioni turistiche di domani, le smart destination, in cui la tecnologia gioca un ruolo centrale”, ha commentato Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact alla presentazione dell’iniziativa promossa da Mibact, Enit, Unwto, Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustria.

“Siamo felici di presentare Hotel Insights proprio qui in Italia, scelta come primo paese al mondo per il lancio locale dopo il grande lavoro svolto dal team italiano per fornire al settore strumenti, risorse e progetti di formazione digitale specifici, per farsi trovare pronti quando si potrà di nuovo tornare a viaggiare”, ha aggiunto Fabio Vaccarono, Vice President di Google.

Il nostro Paese è il primo al mondo, dunque, a beneficiare del lancio di questo nuovo e potentissimo servizio: la scelta dell’Italia non è casuale dato il significativo mercato turistico che la nostra Penisola ha in dote.

In tal modo, chi opera nel turismo può rendersi facilmente conto di quali strategie adottare per intercettare la domanda e modulare correttamente le iniziative sfruttando le informazioni catalizzate dalle tecnologie emergenti.

L’innovazione firmata Google non solo permette di raccogliere le informazioni ma fornisce anche consigli utili su come sfruttarle al meglio beneficiando dei supporti a sostegno delle attività.

I professionisti che vogliono utilizzare al meglio Google Hotel Insights potranno contare anche su un programma di formazione dedicato per imparare ad ottimizzare l’uso dello strumento e per acquisire nuove competenze digitali.