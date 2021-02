Arriva l’accordo su fondi regionali Ue, all’Italia 40mld

Raggiunto da parte delle istituzioni Ue l’accordo sui dettagli (i ‘considerando’ e gli allegati) del regolamento sui fondi regionali 2021-27: lo stanziamento per l’Italia vale circa 40 miliardi. Un accordo generale era stato già raggiunto lo scorso dicembre.

“Ci accingiamo così a consegnare ai cittadini europei e alle autorità di gestione nazionali un importantissimo strumento”, del valore complessivo di oltre 240 miliardi di euro, sottolinea il relatore dell’Europaralmento Andrea Cozzolino. “Insieme a Next generation Eu, il nuovo Fesr sarà il secondo pilastro per la crescita e lo sviluppo sostenibile dei nostri territori”, aggiunge l’eurodeputato, il quale in una nota ricorda che il fondo potrà sostenere anche turismo, cultura e sanità.

“Oggi – conclude Cozzolino – è una bella giornata per la nostra Unione”. Il testo finale sui fondi regionali e di coesione sarà approvato definitivamente prima della fine di febbraio in Consiglio e in primavera dalla plenaria dell’Europarlamento.